Zapomniana akcja bohaterów: Ratunek polskiego złota

„Świetne, hollywoodzkie wręcz tematy leżą na ziemi. I tylko czekają, aby po nie sięgnąć. Idealnym przykładem może być historia, która trafiła na okładkę tego numeru „Historii Do Rzeczy”. Czyli niesamowita akcja ratowania polskiego złota we wrześniu 1939 r.” - pisze Piotr Zychowicz w najnowszym numerze miesięcznika „Historia Do Rzeczy”.

„Grupka dzielnych Polaków – na czele z Ignacym Matuszewskim i Henrykiem Floyar-Rajchmanem – dokonała czegoś niesamowitego. Udało im się przetransportować przez całą Europę liczący wiele ton skarb narodowy Rzeczypospolitej. Skala tej śmiałej operacji zapiera dech w piersiach. Polska, Rumunia, Morze Czarne, Turcja, Bejrut, Morze Śródziemne, Francja. Piekielnie ciężkie skrzynie wypełnione po brzegi bezcennym kruszcem transportowane były ciężarówkami, pociągami, statkami i okrętami. Ile przy tym uczestnicy wyprawy przeżyli przygód, ile pokonali niebezpieczeństw! To prawdziwy cud, że im się powiodło” - pisze redaktor naczelny magazynu. Poza tym w numerze m.in.: • Piotr Włoczyk opisuje niezwykłą odyseję polskiego złota • Prof. Sławomir Cenckiewicz przybliża postać płk. Ignacego Matuszewskiego, który odegrał główną rolę w ewakuacji polskiego skarbu narodowego. • Tomasz Stańczyk pisze o ratowaniu przed zawieruchą wojenną najcenniejszych dzieł sztuki, które były w posiadaniu II RP • Adam Zamoyski, biograf Napoleona, opisuje szokujące kulisy prorosyjskiej polityki cesarza. • Félix Rodríguez, b. agent CIA kubańskiego pochodzenia, opisuje swoje antykomunistyczne misje na Kubie. Jedna z nich miała się zakończyć zamachem na Fidela Castro... • Piotr Zychowicz recenzuje książkę Krzysztofa Raka pt. „Polska – niespełniony sojusznik Hitlera” • Arkadiusz Karbowiak pisze o Estończykach walczących na froncie wschodnim u boku Niemców. • Leszek Lubicki przypomina fascynującą historię mnicha, który miał zostać królem Polski Najnowszy numer miesięcznika już w kioskach!