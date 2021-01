„Mein Kampf”. Książka, która podpaliła świat

„To w niej Hitler opisał historię swego życia, to w niej przedstawił swój rasistowski światopogląd i zarysował szalone plany – pisze redaktor naczelny „HDR”. – Bez znajomości „Mein Kampf” nie sposób zrozumieć fenomenu Führera i narodowego socjalizmu. Nie sposób zrozumieć tragedii Europy. Za sprawą znakomitego historyka Eugeniusza C. Króla książka Hitlera – opatrzona odpowiednim krytycznym komentarzem – wreszcie trafiła w pełnej wersji do rąk polskich czytelników”.

• Prof. Eugeniusz Cezary Król objaśnia kulisy powstania „Mein Kampf” i opowiada o niebywałej karierze, jaką ta książka zrobiła w III Rzeszy.

• Jakub Ostromęcki pisze o puczu monachijskim – wydarzeniu, które zbudowało legendę Hitlera.

• Anna Herbich przypomina o szokującej śmierci Geli Raubaul, siostrzenicy Hitlera, której relacja z wujkiem do dziś budzi bardzo wiele kontrowersji.

• Piotr Włoczyk pisze o „bibliach” dyktatorów – książkach, które zamieniły życie milionów ludzi

w koszmar.

• Arkadiusz Karbowiak analizuje przyczyny klęski Francuzów w Wietnamie. Dlaczego nie udało im się utrzymać ich kolonii w Indochinach?

• Sławomir Koper pisze o tragedii Halszki z Ostroga - kompania Kmicica z „Potopu” wydaje się przy magnatach zamieszanych w sprawę małżeństwa Halszki z Ostroga grupą pobożnych pątników.

• Mikołaj Iwanow przypomina początki krwawej kariery Feliksa Dzierżyńskiego. Jak to się

stało, że młody polski szlachcic z dobrego domu stał się jednym z najbardziej krwiożerczych bolszewików?

• Piotr Semka sięga po sensacyjne wspomnienia byłego ochroniarza Ericha Honeckera.

Poza tym wiele, wiele więcej!